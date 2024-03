Azmoun e il rimpianto dei social Roma: "Quel gol al Brighton..."

Azmoun protagonista social della Roma

Sui social della Roma Azmoun è sempre più protagonista. Di nuovo la punta giallorossa è stata tirata in ballo dall'admin del club, pubblicando il video del gol annullato a Brighton, quello bellissimo in rovesciata. "È comunque un gran gol, Sardar", questa la didascalia sopra al post. Si attende ora la replica di Azmoun per il quarto capitolo.