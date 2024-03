World Down Syndrome Day: a Trigoria i ragazzi della "Locanda dei Girasoli"

Per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, la Roma ha trascorso la mattinata con i ragazzi della “Locanda dei Girasoli” all’interno del ristorante del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Tanti i protagonisti presenti, da Pellegrini ad El Shaarawy, da Dybala ad Azmoun , passando, ovviamente, per l'allenatore, Daniele De Rossi.

Abbracci e sorrisi: che sorpresa alla “Locanda dei Girasoli”

Un momento di forti emozioni per i ragazzi che rappresentano un modello di inclusione e di valorizzazione delle persone con sindrome di Down e che collaborano da tempo con il club nel servizio catering delle aree ospitalità dello Stadio Olimpico. In cucina la visita dei calciatori e dell'allenatore, tanti abbracci, sorrisi e risate e per loro un sogno che si realizza: l'incontro da vicino coi propri idoli.