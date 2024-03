Roma, come sta Azmoun: il ritorno a Trigoria e le ultime news sull'infortunio

Sardar Azmoun è tornato in Italia dopo gli impegni con l'Iran, ha rivisto moglie e figlia (come documentato da una foto su Instagram) e, soprattutto, è rientrato a Trigoria per vedere De Rossi, lo staff e i dottori. L'attaccante iraniano, infatti, è tornato dalla nazionale con uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro. Questo, almeno, è quanto hanno detto i primi esami. Una diagnosi sostanzialmente confermata dallo staff giallorosso, che aveva ricevuto già tutto dai colleghi iraniani, ma per avere un quadro più chiaro la Roma ha deciso di prendersi qualche altra ora. Tanto, sicuramente, Azmoun a Lecce non ci sarà.