Roma, Dybala supera il provino: cosa ha fatto a Trigoria

ROMA - Prosegue la preparazione della Roma a Trigoria in vista del match di pasquetta contro il Lecce al Via del Mare (lunedì 1° aprile alle 18). Una tappa fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Daniele De Rossi che potrà contare anche sulla presenza di Paulo Dybala .

Roma, De Rossi può sorridere: Dybala si allena in gruppo

Buone notizie per il tecnico giallorosso che ritrova Paulo Dybala. Reduce da due settimane di allenamenti e terapie a Trigoria, senza nazionale, il fuoriclasse argentino si è allenato con il resto del gruppo ed è quindi a disposizione per la trasferta in Puglia dopo aver smaltito il fastidio muscolare che lo aveva tenuto fermo ai box. Lavoro differenziato invece per Spinazzola, Kristensen e Azmoun.