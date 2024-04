L'Associazione Stampa Estera premia i migliori atleti 2023: ci sono Lukaku e Sinner

ROMA - Come ogni anno dal 1991 si rinnova l'appuntamento con i premi sportivi dell'Associazione della Stampa Estera , assegnato dai giornalisti stranieri accreditati in Italia il cui voto ha celebrato così le imprese dei migliori atleti del 2023 . Nomi nuovi dunque vanno ad aggiungersi a quelli dei vincitori del passato, tra i quali spiccano grandi stelle del calibro di Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovi?, Victor Osimhen o Marcell Jacobs tanto per citarne alcuni..

Sinner atleta dell'anno

Il 'Premio Atleta dell'Anno' va al tennista Jannik Sinner, il primo italiano in finale alle Atp Finals e trascinatore dell'Italia in Coppa Davis. Durante il 2023 Jannik Sinner ha vinto il suo primo Masters 1000 scrivendo un pezzo di storia del tennis italiano e ha raggiunto il best ranking Atp al n. 4 (ora è numero 2 dopo le ulteriori imprese centrate in questo inizio di 2024). A lui va anche il merito di aver conquistato 61 successi in stagione, e di aver battuto Djokovic, Rune, Alcaraz e Medvedev.

Lukaku miglior atleta straniero in Italia

Il 'Premio Atleta Straniero in Italia' va a Romelu Lukaku, calciatore di origine belga e attaccante della Roma che nel 2023 (fino a giugno era nell'Inter) si è distitinto "per la sua abilità nel fare gol e per la forza fisica".

Larissa Iapichino rivelazione dell'anno

Il 'Premio Atleta Rivelazione dell'Anno' va a Larissa Iapichino, talentuosa lunghista italiana nata nel 2002 e stella emergente all'atletica leggera azzurra: "Il suo talento e il suo impegno fanno sperare per un futuro brillante nello sport italiano".

Ambra Sabatini atleta paralimpico dell'anno

Il 'Premio Atleta Paralimpico dell’Anno' va ad Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei 100 metro ai Mondiali Paralimpici di atletica a Parigi e capace anche anche di firmare il record del mondo in 13''98.

Premio alla carriera per Buffon

Il 'Premio Sportivo per la Carriera' dell'Associazione della Stampa Estera va a Gianluigi Buffon, ex portiere della nazionale italiana. Tantissimi i successi sportivi raccolti dall'ex portiere della Juve, oggi capo delegazione della Nazionale: ha vinto 10 volte il campionato di Serie A, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa del Mondo in Germania 2006 con l'Italia, una Coppa Uefa, una Supercoppa Francia, un campionata di Serie B.