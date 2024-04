Nuova maglia Roma derby, le citazioni nascoste nel video: le avete trovate tutte?

ROMA - Una maglia speciale per il derby . Prima della sfida di sabato prossimo (6 aprile) all'Olimpico contro la Lazio l 'ha annunciata la Roma in un video che è pieno di citazioni (più o meno nascoste) di vecchie stracittadine del passato.

Un gol di Delvecchio e il lupetto di Gratton

In uno dei passaggi del video scorrono ad esempio le immagini del primo gol di Delvecchio nel derby dell'11 aprile 1999, mentre sulla parete che fa da sfondo è appeso un gagliardetto con il primo logotipo della Roma (utilizzato dal 1974) e l'inconfondibile lupetto di Gratton.

La coreografia del 'derby del millennio'

In un altro punto del video su una parete si vede un quadro a incorniciare la foto della coreografia esposta dalla Curva Sud nel 'derby del millennio' del 21 novembre 1999: "Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di Roma" la frase scelta dai tifosi giallorossi quel giorno, un verso di Orazio Flacco Quinto tradotto dal latino in in italiano.