Bruno Conti prima del derby, le parole su De Rossi e Ancelotti da brividi

ROMA - “Per me De Rossi è sempre stato un allenatore in campo, per l'intelligenza tattica e per le scelte che faceva: quando vedevo Ancelotti in campo avevo la stessa sensazione. Poi è un grande uomo, mai banale: ha preso la squadra in un momento delicato e si sta dimostrando un allenatore vero, preparato in tutto. Sono contentissimo per lui”. Bruno Conti in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del tecnico della Roma e non solo. La settimana che porta al derby è caldissima con Daniele pronto al debutto da allenatore contro la Lazio.