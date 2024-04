Pellegrini cuore d'oro: cosa ha fatto per il battesimo del figlio Nicolò

Cosa ha fatto Pellegrini per il battesimo del figlio

In occasione del battesimo del terzo figlio, che si è celebrato il 3 aprile in Vaticano, il capitano della Roma Pellegrini ha scelto delle bomboniere speciali: si tratta delle Scatoline Coccinella, promosse dalla Fondazione Bambino Gesù, con il ricavato che sarà destinato alle attività solidali della fondazione stessa. Un gesto importante da parte del capitano della Roma, in un momento di grande importanza per la propria famiglia.