Roma verso il derby, buone notizie per De Rossi: c'è un rientro

ROMA - Per la Roma di De Rossi sarà un aprile di fuoco: si parte col derby, poi due volte il Milan in Europa League, il Bologna e il Napoli, prima di Juve e Atalanta a maggio. I giallorossi proveranno a uscire indenni da questa full immersion di big match e scontri diretti per centrare un posto in Champions. Innanzitutto c'è la stracittadina contro Tudor, banco di prova importantissimo per DDR, che tira un sospiro di sollievo dall'ultimo allenamento.