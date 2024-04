Derby, il messaggio speciale antirazzismo di Francesca Giubelli

Un messaggio contro il razzismo. Firmato da Francesca Giubelli, influencer virtuale italiana e appassionata sostenitrice della Roma, che ha pubblicato un video reel su Instagram in vista del Derby di domani, esprimendo con fermezza la sua opinione contro ogni forma di discriminazione, inclusi gli atteggiamenti territoriali. Nel video ha sottolineato l'importanza di celebrare la passione calcistica in un clima di inclusione e rispetto reciproco. Ha ribadito il suo sostegno a un calcio che unisce le persone, superando le barriere territoriali e culturali. Con il suo messaggio, Francesca invita tutti i tifosi a vivere il Derby con spirito sportivo e fair play, sottolineando che lo sport è uno strumento potente per promuovere l'unità e la diversità.