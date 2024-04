Roma-Lazio, è derby delle wags: Sarah Felberbaum è già una star

La novità in casa Roma è l'arrivo di Sarah Felberbaum. Anzi, il ritorno in una nuova chiave. La moglie di Daniele De Rossi, per anni compagna del De Rossi calciatore, è al debutto come il marito. Non che cambi molto, per lei: discreta era e discreta è rimasta. D'altronde, Sarah è un'attrice affermata e non ha bisogno di vivere di luce riflessa: all'Olimpico viene quasi sempre, si diverte a immortalare i figli (Olivia e Noah, poi c'è Gaia che vive a Londra) e la curva, mai è entrata, o entrerà, nel tecnico.

Roma, il blocco italiano delle wags Dalla panchina al campo, le mogli dei giocatori della Roma si dividono in due blocchi: da una parte c'è il forte gruppo italiano, poi tutte le altre. Sono legatissime tra loro le compagne di Pellegrini, Mancini, Spinazzola e Cristante. Fine settimana a Disneyland, estati insieme in Sardegna o a Forte dei Marmi, passeggiate con i- tanti - bambini e i cani: sono indivisibili. Veronica Pellegrini ha tre bambini, Elisa Mancini tre femmine, Selene Cristante due gemelle e un maschietto, Miriam Spinazzola un bambino e una bambina: spesso si divertono a immortalare i tanti passeggini con cui escono quando vanno in giro. Con loro c'era anche Giorgia Duro, moglie di Belotti: ora è a Firenze, ma quando può ancora le raggiunge a Roma per un pranzo o una cena. Tranne Cristante abitano tutte a Casal Palocco, così come Karsdorp con la sua Astrid: di cognome fa Lentini, è cresciuta in Olanda da mamma italiana, parla benissimo il siciliano.

Oriana Sabatini e il matrimonio con Dybala Altre wags sparse nello spogliatoio della Roma: si sa poco delle compagne di Aouar, Azmoun e N'Dicka, mentre June, la fidanzata di Mile Svilar, è molto social. Social è anche Ludovica Pagani, speaker, dj e influencer: da anni, con molta discrezione, sta insieme a El Shaarawy. Senza dubbio, la più mediatica delle wags romaniste è Oriana Sabatini: cantante, nipote dell'ex tennista Gabriela, in Argentina è famosa come e quanto Paulo Dybala. Da cinque anni è la fidanzata, a fine luglio diventerà sua moglie: cerimonia in Argentina, immancabili Paredes e la moglie Camila e Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. Il centrocampista della Roma e l'attaccante dell'Atletico Madrid erano con Dybala quando ha fatto a Oriana la proposta a Fontana di Trevi, immortalata in un video, con colonna sonora la canzone "Para Siempre" cantata da lei e diventata viralissima. Sempre in tema di wags: Camila Paredes è legatissima a Julieta, la moglie di Perotti, che a sua volta è diventata molto amica della moglie di Rui Patricio perché i figli vanno a scuola insieme. In Argentina Oriana ha dichiarato: «Non è vero che ho messo in secondo piano la mia carriera per Paulo, sono felice di quello che sto facendo. Semplicemente non sarebbe possibile vivere qui con lui in Italia, io sto quasi sempre lì e ci sarò sempre di più». Vivono invece a Roma le due inglesi Leah e Sam, compagne di Abraham e Smalling. Zalewski, infine, è fidanzato con Nicol Luzardi, praticamente sorella di Sara Scaperrotta, ex di Nicolò Zaniolo.

