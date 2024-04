De Rossi vince il derby, la dedica della moglie Sarah dal Giappone

Daniele De Rossi ha riportato la Roma a vincere un derby , facendo esplodere la gioia dei tifosi. Tantissimi apprezzamenti per il tecnico giallorosso, che si è scatenato sotto la curva per festeggiare la vittoria contro la Lazio.

De Rossi, la dolce dedica della moglie Sarah

Tra i tanti messaggi spuntati per De Rossi dopo il trionfo nel derby, quello sicuramente più dolce arriva dalla moglie Sarah Felberbaum, che si trova al momento in Giappone. Nonostante il pesante fuso orario la moglie del tecnico giallorosso ha seguito il derby e alle ore 3:05 per lei nell'altro continente ha pubblicato un cuore per il trionfo del marito.