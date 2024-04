Pagelle Roma: grinta Dybala, Lukaku soffre, Mancini affossa la Lazio

Gli capita sul sinistro il pallone del 2-0 ma il palo ne comprime un’esultanza annunciata. Peccato, avrebbe meritato il gol per il grande sacrificio su Marusic e l’attitudine naturale al ribaltamento.

Spinazzola (25’ st) 6

Non toglie niente, aggiunge esperienza. Quando sei in vantaggio tutto serve.

Dybala 6,5

C’è anche la sua firma sulla vittoria, la prima in un derby romano. Non solo perché calcia l’angolo del gol. Ma anche perché resta sempre dentro alla partita, con grinta e partecipazione. Sembra in buone condizioni atletiche: ottimo segnale in vista dei quarti di Europa League e dell’ultimo pezzo di stagione.

Abraham (35’ st) sv

L’Olimpico romanista accoglie con un boato il suo ritorno: non giocava da oltre 10 mesi a causa dell’operazione al ginocchio. Sarà un «cavallo», come lo chiama De Rossi, molto prezioso da qui in avanti.

Pellegrini 6

Non si tira mai indietro nei corpo a corpo: è il giocatore della Roma che accetta più duelli (14). In termini di qualità non emerge perché soffre l’aggressività della Lazio ma negli ultimi minuti la sua lucidità aiuta i compagni a tirare il fiato.

Lukaku 6

Solo 8 palloni giocati nel primo tempo, esattamente come a Lecce. Ma il nono a inizio ripresa è un potenziale assist che El Shaarawy non converte in gol per questione di centimetri. Non gioca una grande partita, come spesso gli sta capitando, però è un sostegno fisico che aiuta la Roma nella fase difensiva.