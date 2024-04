Mancini, il commovente messaggio della moglie per un derby da brividi

Mancini, la dolce dedica della moglie Elisa

Questo il messaggio apparso per Mancini da parte della moglie: "La prima volta che ti ho visto giocare avevo fatto 500km con la patente presa da pochi mesi, mi ricordo che litigai con mia mamma che mi disse “ma veramente vuoi andare fino a là per un ragazzo?”. Non sapevo niente né di calcio né di te. Dopo 10 anni insieme, tutti i sacrifici e i “rospi” che ti ho visto ingoiare posso dire che questo video per la prima volta mi ha emozionata. Sentire una città che grida il tuo nome per me che come nessun’altro so quanto te lo meriti mi riempie il cuore, e anche se non so ancora niente di calcio e per me è “solo” il tuo lavoro, adesso però posso dirti che sono orgogliosa di te. Di te che fuori da Trigoria e dall’Olimpico lotti ogni giorno come in campo per essere il Principe perfetto per le tue Principesse e senza presunzione ti dico che conoscendoti meglio di chiunque altro posso dire che si, ieri hai vinto la partita grazie a un tuo goal, ma nella vita vinci tutti i giorni per l’uomo che sei, il più buono e puro del mondo. Ti amo".