Roma, i tifosi hanno raccolto i soldi per la multa di Mancini: cosa succede ora

Alla fine solo un'ammenda per Gianluca Mancini, sanzionato dal giudice sportivo per aver sventolato sotto la Sud dopo il derby vinto una bandiera con un topo su uno sfondo biancoceleste. Il giudice ha inflitto una multa da cinque mila euro, ma i tifosi giallorossi sono entrati in "soccorso" del difensore: la curva ha avviato una raccolta fondi per pagare l'ammenda.