La Roma di De Rossi vola: i punti recuperati nella corsa alla Champions

La Roma ha cambiato volto da quando è arrivato Daniele De Rossi e a testimoniarlo ci sono i numeri di una cavalcata che ha come obiettivo il raggiungimento di un posto in Champions League. Sono 11 le giornate con De Rossi allenatore in cui i giallorossi hanno conquistato la bellezza di 26 punti al pari di Milan e Bologna. Solo l'Inter capolista, guidata da Simone Inzaghi, ha fatto meglio portando a casa 31 punti.