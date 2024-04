De Rossi è Iron Man: nuovo murale a Roma, ecco dove si trova e chi lo ha realizzato

ROMA - Nel giorno della sfida dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma spunta una nuova composizione artistica nel cuore della Capitale. Un murale di Daniele De Rossi è comparso questa mattina nel Rione Monti , a pochi metri dall’altro affresco di “San Josè”, dedicato all’ex allenatore giallorosso Mourinho. Anche questa volta, l’ispirazione non è mancata all’artista romano che ha accantonato “l’arte sacra” per virare sui fumetti.

De Rossi come Iron Man

Il virtuoso percorso di Daniele De Rossi ha spinto Anonimo74 - questa la firma sul murales di via dei Capocci - a raffigurare il tecnico giallorosso come un Supereroe. L’allenatore della Roma è stato trasformato in Iron Man, racchiuso in un’armatura di un guerriero invincibile, pronto ad affrontare le prossime sfide alla guida della sua formazione. Fin qui l’allenatore ha fatto quasi un percorso netto: in quindici partite ha ottenuto dieci vittorie, tre pareggi e due sconfitte tra cui il ritorno della partita di Europa League contro il Brighton, con la qualificazione già in cassaforte dopo la sfida di andata.