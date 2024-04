Roma, stasera a Milano la cena di squadra: tutti da Zanetti

La Roma si è trovata talmente bene a Milano che non vuole lasciarla. La vittoria nell'andata dei quarti di finale di Europa League grazie al gol di Mancini dà un vantaggio importante ai giallorossi per il ritorno all'Olimpico. Ma intanto la squadra di De Rossi si gode questo successo e continua a festeggiare in un posto speciale.