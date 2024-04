Il ricordo di Nela: "In campo ho avuto un arresto cardiaco"

Sebino Nela torna sul caso N'Dicka a Udine. E racconta un precedente: “Io ho avuto nella mia carriera un arresto cardiaco, a Napoli, in seguito ad uno scontro di gioco. Questo mi ha obbligato per molti anni, ogni luglio, a recarmi a Trento per avere il certificato di idoneità che mi permettesse di giocare. Ogni volta pregavo andasse tutto bene. Ero in campo anche a Bologna, quando Lionello Manfredonia ebbe l’infarto: continuammo a giocare, per poi recarci all’ospedale a fine gara", ha detto ospite al Tribunale delle romane su Rete Oro. "Domenica - conclude - abbiamo visto un ragazzo che non ha mai perso coscienza. Detto ciò, capisco lo spavento e la preoccupazione di qualcuno in campo, ma a mio avviso si poteva anche decidere di continuare a giocare”.