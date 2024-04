De Rossi star dei social, lo sfogo con Llorente è già un cult: quante ironie

Virale sui social la sfuriata di De Rossi a Llorente nel momento clou della sfida al Milan. Il labiale ha chiarito tutto: "Lui me lo deve dire, voi me lo dovete dire, non io!" in riferimento alla richiesta di Bove che tramite il compagno aspettava di capire quando poter uscire. De Rossi scatenato, ma si sono scatenati sull'episodio anche i social. Tantissime gif, meme e commenti esilaranti su X, il vecchio Twitter.