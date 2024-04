Roma, De Rossi sorride: Lukaku e Smalling tornano in gruppo. Pellegrini fuori

ROMA - Due giorni alla grande sfida contro il Bayer Leverkusen, la Roma questa mattina si è allenata a Trigoria per preparare la semifinale d'andata di Europa League ritrovando due giocatori. Romelu Lukaku e Chris Smalling si sono infatti allenati con il gruppo per la prima volta dopo i rispettivi stop. Smalling era uscito nei 25 minuti di recupero della gara contro l'Udinese per un affaticamento al flessore destro, Big Rom invece nella sfida europea di ritorno contro il Milan per una piccola lesione all'adduttore destro. Entrambi, dopo il lavoro svolto negli ultimi giorni insieme allo staff giallorosso, oggi sono tornati a lavorare sotto gli ordini di Daniele De Rossi che domani svolgerà l'allenamento di rifinitura a Trigoria e parlerà intorno all'ora di pranzo in conferenza stampa insieme a Paredes.