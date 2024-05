Abraham, i tifosi della Roma increduli sui social: "Quell'errore lo sognerò per tutta la vita"

Il giorno dopo è ancora più dura. Rivedere le immagini di Roma-Baye r fa male ai tifosi giallorossi, che sfogano la loro amarezza e rabbia sui social. Sulla graticola non ci finisce solo Karsdorp , autore di quel passaggio sciagurato che ha cambiato la partita, ma anche Abraham , per quell’errore clamoroso sottoporta nel finale che avrebbe potuto cambiare il ritorno in Germania. Uscire dall’Olimpico con un solo gol di scarto avrebbe reso molto meno amara la serata. Difficile capire come l’attaccante inglese abbia potuto mandare fuori la palla da un metro e senza il portiere. Emblematica l’immagine di Grimaldo , appena sostituito, che proprio in quel momento stava passando dietro la porta e si mette le mani nei capelli. Andrich esulta come se avesse segnato un gol. La beffa sarebbe stata enorme per il Bayer Leverkusen .

Abraham, che errore: le reazioni sui social

Abraham ha avuto poco più di tre minuti a disposizione per cambiare la storia della partita: abbastanza per avere un’occasione colossale, sprecata in malo modo. Eppure si era sbloccato solo quattro giorni fa, segnando a Napoli un gol importantissimo dopo 365 giorni di digiuno a causa del lungo infortunio. “Il gol mangiato da Tammy me lo sognerò stanotte”, scrive Ellina. “Non ce l’ho con Abraham ma a certi livelli certe cose non si possono vedere”, il commento di Andrea. C’è chi dallo stadio non si era reso conto, come Vincenzo: “Ragazzi ho rivisto ora l'occasione di Abraham che dalla Tevere non avevo apprezzato del tutto, ma scherziamo vero?”. E c’è chi quell’errore non riesce a toglierselo dalla testa: “Il non goal di Abraham visto praticamente in faccia me lo sognerò fino alla fine dei miei giorni”.