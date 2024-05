Ranking Uefa, la Roma fallisce il sorpasso sull'Inter: la situazione

ROMA - Doppia beffa per la Roma dopo il pesante ko contro il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata di Europa League. Il 2-0 subito all'Olimpico contro i neo campioni di Germania non solo obbliga la squadra di De Rossi a una miracolosa rimonta alla Bay-Arena giovedì 9 maggio per accedere alla finalissima di Dublino il prossimo 22 maggio ma al contempo allontana i giallorossi da un prestigioso obiettivo fuori dal campo.