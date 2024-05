Dybala, come sta e perché è uscito nell'intervallo di Roma-Juve

Perché Dybala è stato sostituito?

A quanto sembra dai primi riscontri Dybala non sarebbe rientrato in campo per precauzione. De Rossi avrebbe preferito non rischiarlo, anche perché il calciatore ha fatto un paio di smorfie di dolore nel corso del match con la Juve e questo potrebbe aver spinto l'allenatore giallorosso a effettuare la sostituzione. Anche perché giovedì, in casa del Bayer Leverkusen, per sperare nel miracolo la Roma farà di tutto per avere a disposizione il talento argentino. Dybala, tra l'altro, è tornato in panchina intorno al 70' rassicurando i compagni sulle sue condizioni.