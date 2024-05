Graziani: "Per la Roma sarà decisiva con l'Atalanta". Poi ricorda Menotti

La Roma e il tour de force

Tornando alla Roma, che sta pagando lo sforzo della rincorsa: "Sì, questo tour de force è molto impegnativo con squadre del tuo livello o di livello superiore e quindi lo sforzo è ancora maggiore. Per la Roma questi 15-20 giorni sono determinanti per tutto, per salvare la stagione e per centrare gli obiettivi. A Leverkusen sarà difficile rimontare per andare in finale, in campionato si possono aprire le porte del paradiso oppure ci si dovrà accontentare del purgatorio".