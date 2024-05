Roma, come sta Dybala: le ultime news sull'infortunio

Sospiro di sollievo per la Roma e Paulo Dybala : gli esami a cui è stato sottoposto stamattina l'argentino, i primi dopo che è stato sostituito al 45' di Roma-Juve , hanno evidenziato solo un affaticamento muscolare. Nessuna lesione all'adduttore sinistro, quindi. A questo punto la domanda è: Dybala ci sarà o meno giovedì alla BayArena contro il Bayer Leverkusen ? La sensazione è che De Rossi possa portarlo in Germania ma difficilmente Paulo giocherà quantomeno dall'inizio.

Dybala, come sta e quando può tornare in campo

Visto che in questo momento la Roma non può permettersi di scegliere tra campionato e coppa, Dybala farà di tutto per rientrare dal primo minuto domenica a Bergamo contro l'Atalanta. La Roma ha bisogno di lui.