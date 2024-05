Roma, ci siamo per il nuovo ds: "Ghisolfi ha comunicato al Nizza il suo addio"

Ghisolfi avvisa il Nizza: Roma pronta

Come riportato dal sito francese, Ghisolfi è pronto ad accettare l'offerta della Roma e per questo motivo ha già avvisato il Nizza del suo addio a fine stagione. Il suo modello di gestione e coordinamento del settore sportivo ha convinto i Friedkin a puntare su di lui e i risultati degli ultimi anni parlano per lui: la crescita del Lens, che ha riportato in Champions, e poi quella del Nizza, che sta ancora lottando per la qualificazione in questa stagione. Alla base della decisione di Ghisolfi ci sarebbe anche la sua impressione che il progetto per la Champions del club francese sia cambiato.

La Roma sceglie Ghisolfi

Dopo una ricerca durata diversi mesi, il club ha individuato il ds perfetto nel 39enne francese, che è stato raccomandato da Retexo, la società di consulenza sportiva che collabora con i dirigenti giallorossi. Ci sarebbe stato un incontro già nel mese di gennaio tra Ghisolfi e la dirigenza giallorossa, che gli ha presentato un progetto a lungo termine e dimostrato di aver apprezzato il suo lavoro negli ultimi anni. Il Nizza non commenta e rimane concentrato sul finale di stagione, mentre la Roma ha bisogno di chiudere tutto entro l’1 luglio, sperando di poter annunciare il suo arrivo già la prossima settimana.