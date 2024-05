Infortunio Spinazzola, arriva il messaggio commovente della moglie Miriam

Nuovo stop per Leonardo Spinazzola : l'esterno della Roma era uscito dopo 21 nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen . Gli esami hanno rilevato una lesione al flessore destro che mette fine alla sua stagione. Dopo l'esito dei test, la moglie di Spinazzola Miriam Sette ha pubblicato una storia su Instagram per lui.

Spinazzola, la dedica social della moglie Miriam

Una foto dei due in bianco e nero e in sottofondo la canzone "Forte e chiaro" di Capo Plaza, della quale ha evidenziato queste frasi: "Sopra un filo con i trampoli, Questi aspettano che cado giù, Ma se mi alzo non ti rialzi più, Ho spostato chi c'era davanti, con tutti gli affanni". Il contratto di Spinazzola con la Roma scadrà il 30 giugno e questo infortunio rischia di porre fine alla sua permanenza con i giallorossi dopo 5 anni.