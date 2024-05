Niente Bergamo per Paulo Dybala: l'attaccante argentino non ce l'ha fatta a recuperare dal fastidio muscolare che già lo aveva costretto alla panchina a Leverkusen ed è rimasto a Trigoria. Domani, nella sfida decisiva contro l'Atalanta per la Champions, non ci sarà. De Rossi, quindi, sarà costretto a fare a meno del suo giocatore più forte. Assente anche Spinazzola, alle prese con una lesione muscolare.