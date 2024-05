Roma, Abraham recupera: con l'Atalanta ci sarà

Manca sempre meno ad Atalanta- Roma , match decisivo in chiave qualificazione in Champions League per le due formazioni. Calcio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium . Buone notizie per De Rossi. Tammy Abraham ci sarà. L'attaccante ha avuto un piccolo fastidio muscolare , ma è a disposizione del suo allenatore. L'inglese, infatti, è regolarmente partito con la squadra.

Roma, si ferma Renato Sanches

Ennesimo stop, invece, per Renato Sanches. Problema fisico per il centrocampista che non è neppure partito per Bergamo. Stagione complessa per lui con tante partite saltate. Appena sette le presenze in campionato più cinque in Europa League. Assente anche Dybala che si unisce all'elenco di indisponibili che comprende Spinazzola e, ora, anche il centrocampista di proprietà del Psg.