Dybala, messaggio per i compagni prima dell'Atalanta: cosa ha detto

La Roma a Bergamo senza Dybala per la sfida decisiva in ottica Champions League. Il trequartista argentino sarà il grande assente della sfida. Non è neanche partito con la squadra per il fastidio muscolare che lo aveva costretto a rimanere in panchina contro il Bayer Leverkusen. Però in vista del big match contro l'Atalanta, Dybala ha voluto mandare una messaggio di vicinanza ai suoi compagni.