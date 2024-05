Roma, i dipendenti partecipano alla Race for the Cure per la lotta ai tumori al seno

ROMA - Nuovo appuntamento con la solidarietà per i dipendenti del Club, che si sono dati appuntamento stamattina al Circo Massimo per dimostrare il proprio sostegno alla lotta ai tumori del seno, facendo team building per una buona causa. Guidata dalla mascotte Romolo, la squadra “AS Roma Stronger Together” ha scelto di dedicare volentieri una parte della giornata di festa per partecipare alla passeggiata di 2 km della Race for the Cure, la manifestazione organizzata dalla Susan G. Komen Italia che da 25 anni si propone di raccogliere fondi, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione ed esprimere solidarietà alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con la malattia.