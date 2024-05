Renato Sanches, Tiago Pinto insiste: "A Roma mi criticano, ma io ci credo ancora"

"Il problema di Renato Sanches? E' la mancanza di fiducia, legata ai tanti infortuni che lo hanno afflitto". Tiago Pinto , ex dirigente della Roma, torna sul centrocampista portoghese , acquistato nel corso del mercato estivo dal club giallorosso. "Quando hai i problemi fisici che ha avuto - ha dichiarato nei giorni scorsi a Channel 11, canale della Federcalcio portoghese - è lo stesso calciatore a perdere fiducia in se stesso, ad essere sospettoso delle sue qualità, che sono tante. Deve trovare un club che gli garantisca questo".

Tiago Pinto, le parole su Renato Sanches

Secondo Tiago Pinto, "la cosa più importante per Renato Sanches sarà trovare un progetto giusto, con le persone giuste. Ha ancora molto da dare al calcio". Il suo acquisto nella capitale è stato molto discusso: "Ancora oggi vengo molto criticato per averlo preso a Roma, le cose non sono andate bene per noi, ma il mio affetto nei suoi confronti e le mie aspettative restano alte".