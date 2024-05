Roma, Dybala ancora a parte. Quando può rientrare Spinazzola

La Roma corre verso la sfida con il Genoa , in programma domenica 19 maggio alle 20:45 allo stadio Olimpico . In vista del match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A , Paredes , Pellegrini e Karsdorp hanno svolto lavoro individuale programmato. Ancora a parte Dyabala , Sanchez e Spinazzola .

Roma, Spinazzola proverà a recuperare per l'Empoli

A proposito di Spinazzola, uscito per infortunio dalla trasferta di Europa League a Leverkusen: proverà a tornare in gruppo la settimana prossima e farà di tutto per esserci nell’ultima partita, il 26 maggio a Empoli. La Joya, invece, ha svolto un lavoro personalizzato composto da scatti, lavoro con il pallone e tiri in porta. Fermo Boer, alle prese con uno stato febbrile. Vittoria d'obbligo per tenere accesa la fiammella della speranza della qualificazione in extremis alla prossima edizione della Champions League.