Roma, Dybala inizia a spingere per il Genoa: come sta e tutte le ultime news

Paulo Dybala prova a recuperare per il Genoa. L'argentino oggi si è allenato parzialmente in gruppo con l'obiettivo di essere almeno in panchina domenica sera. E' questa la buona notizia per Daniele De Rossi a tre giorni dall'ultima partita dell'anno all'Olimpico. Una sfida che la Roma, spinta come sempre da oltre 65mila tifosi, deve vincere a tutti i costi per continuare a credere nella Champions League. Difficile, non impossibile. Con la speranza che la coppa più prestigiosa serva a trattenere Paulo.