Roma, Totti dice tutto: "Cosa penso di Mourinho, De Rossi e Ghisolfi"

Impegnato in un torneo di padel a Ortona, ai microfoni di Rainews Francesco Totti ha parlato, inevitabilmente, anche della Roma. A partire da Mourinho e De Rossi: "Nessun paragone, Mou è il numero uno, Daniele sta dimostrando il suo valore e il suo attaccamento alla Roma. Ha tutta la carriera davanti" Magari un giorno lui e De Rossi torneranno a lavorare insieme? Totti glissa: "Non sono né rammaricato né deluso che non mi abbiano richiamato". Totti ha poi parlato anche Florent Ghisolfi, vicino a diventare il nuovo ds della Roma: "Evidentemente lo conoscono, spero si ambienti il prima possibile con il calcio italiano e faccio il meglio alla Roma".