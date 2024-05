La Roma si aggrappa alla colonia azzurra

Le ultime due partite contro Genoa ed Empoli per alimentare la speranza Champions , ma per i quattro azzurri in rosa anche per prepararsi al meglio al raduno di Coverciano. Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy , ecco i giallorossi pronti all’Europeo, ecco i quattro che adesso vogliono vivere questo sogno a tinte azzurre. Ma come al solito la chiamata in Nazionale passa sempre dalle prestazioni con il club, per questo motivo le prossime due partite saranno ancor più importanti e decisive per questi ragazzi che hanno un solo obiettivo: dare il massimo per la Roma e, di conseguenza, anche per l’Italia. Per questo motivo De Rossi si affida soprattutto a loro, motivati al massimo a trascinare la squadra verso due vittorie. Quattro giocatori presi in considerazione da Spalletti , qualcuno chiaramente più sicuro di esserci il prossimo 14 giugno.

Cristante e Pellegrini sicuri agli Europei

Cristante e Pellegrini sono pronti a volare in Germania, sicuri al 100% di esserci. Spalletti due giorni fa era al Fulvio Bernardini per salutare De Rossi e i suoi azzurri. E caricarli, perché come ha ribadito qualche giorno fa, «con i giocatori è importante creare un rapporto e credere alle loro sensazioni. Se sono stanchi mentalmente, è il primo segnale che potrà succedergli qualcosa. La gestione dei ragazzi è fondamentale e un grande aiuto per prevenire gli infortuni arriva dalla tecnologia. La fatica è quasi sempre più mentale che fisica». E allora motivare i suoi e proiettarli con la testa all’Europeo non può che aumentare il loro benessere fisico e mentale. Cristante vivrà questo torneo da campione in carica, reduce dalla vittoria dell’Italia di Mancini, mentre sarà il grande esordio per Pellegrini che appena prima l’inizio dello scorso Europeo fu costretto a fermarsi per un problema muscolare che si era trascinato a lungo per giocare con la sua Roma.

Mancini e El Shaarawy; la situazione

Ci saranno i due centrocampisti, ma Spalletti non farà a meno neanche di Mancini che è stato uno dei protagonisti della Roma in questa stagione. Tenuto in grande considerazione dal ct toscano, il prossimo 23 maggio entrerà nella lista e difficilmente ne uscirà. L’allenatore chiamerà 30 giocatori per il ritiro a Coverciano, poi dovrà escluderne quattro. El Shaarawy in questo senso è l’unico tra i giallorossi che può dormire un po’ meno tranquillo, anche se la sua stagione è stata senz’altro positiva e il suo sacrificio al lavoro difensivo potrà dargli una possibilità in più a rimanere nel gruppo. Visto poi l’infortunio di Zaniolo, le quotazioni di Staphn sono in rialzo, anche per una eventuale possibilità di giocare a tutta fascia con la difesa a tre. E a proposito di esterni, attenzione alla sorpresa Spinazzola. Perché se dovesse recuperare dall’infortunio, e lui sta facendo di tutto per giocare contro l’Empoli, non è escluso che Spalletti non possa valutarlo nel ritiro a Coverciano. Sarebbe il vero outsider della fascia sinistra. Intanto la Roma, per tutti loro, con il sogno di assicurarsi l’Europa con la propria squadra prima di volare all’Europeo con l’Italia.