Roma, il dato clamoroso: 1,7 milioni di spettatori!

Da ormai qualche anno è usanza per la Roma annunciare durante l’intervallo di ogni gara quanti tifosi sono presenti all’ Olimpico e ringraziarli per il loro sostegno. Esempio: sul maxischermo stasera comparirà il numero degli spettatori, mentre intanto lo speaker Matteo Vespasiani li omaggerà a gran voce, a prescindere dal risultato della partita. E questo ultimo aspetto è probabilmente il più importante perché si lega esattamente al sentimento del tifoso romanista che al di là dei risultati stagionali non ha mai smesso di riempire lo stadio e, quindi, di far sentire il proprio supporto alla squadra.

Roma, numeri record all'Olimpico

E allora chissà che questa sera, durante l’intervallo della sfida contro il Genoa, sul maxi schermo non possa comparire oltre al consueto numero anche quello completo della stagione. «1.700.877 grazie!». Un numerone che raccoglie tutti i tifosi che dal 20 agosto scorso fino a oggi sono passati dallo stadio Olimpico in una delle ventisette gare dei giallorossi tra campionato e coppe. Oltre un milione e settecentomila tifosi hanno visto la Roma vincere 18 volte, poi perdere e pareggiare 4 volte. E hanno strillato di gioia quando per cinquantacinque volte il pallone è entrato in porta, mentre per altre ventiquattro invece hanno sofferto ma senza mai smettere di supportare la squadra. Il bello del tifo romanista, il bello per un club che in questi anni ha cercato di andare sempre più incontro alle esigenze della propria tifoseria abbassando i prezzi, inventandosi pacchetti di gare con sconti importanti, agevolando l’ingresso di bambini e ragazzi. Regalando quindi un’esperienza sempre più intensa a tutti i romanisti. Così dalla riapertura degli stadio con capienza al 100%, quindi dalla gara del 4 aprile 2021 contro la Salernitana, lo stadio non è mai più stato vuoto. Anzi, non ha praticamente mai più trovato un seggiolino libero il giorno della partita. Quelle quattro gare finali della stagione 21-22 sono state propedeutiche ad alimentare ulteriormente la passione e garantire un’indigestione di abbonamenti negli ultimi due anni. La scorsa stagione erano 36 mila, in questa attuale invece 40 mila: in entrambi i casi il club è stato costretto a chiudere la campagna per consentire anche una percentuale di biglietti acquistabili tramite la vendita libera. Altrimenti un Olimpico praticamente sold out di abbonati non sarebbe stato impossibile.

Sold out a raffica per la Roma

Sono arrivati lo stesso, e quello di oggi sarà addirittura il tutto esaurito numero 57 dell’era Friedkin, questo - come quello contro il Feyenoord - da un sapore speciale. Perché vista la trasferta vietata ai tifosi liguri, sarà un Olimpico tutto colorato di giallo e rosso, con oltre 67 mila spettatori pronti a sostenere e salutare la squadra nell’ultima partita casalinga del 2023-2024. Un percorso stagionale con una media di 62.995 tifosi. Uno spettacolo assicurato in ogni gara e che ha fatto il giro del mondo. Quella di stasera sarà la sessantesima gara casalinga dalla riapertura degli stadio con capienza al 100%: da quel giorno sono passati dall’Olimpico 3.754.673 tifosi. Un grazie da parte della Roma, che ha aumentato i ricavi, ma di certo anche da parte della Lega che in queste stagioni ha beneficiato del grande appeal mediatico della squadra giallorossa, uno dei quattro club che insieme rappresentano il 70% del fatturato del calcio italiano.