Ovazione dell'Olimpico per Strootman prima di Roma-Genoa: lui reagisce così

Cinque anni, una figlia nata in città, tre operazioni, tante lacrime ma anche tanta malinconia per quello che poteva essere e non è stato. Tra Kevin Strootman e la Roma ci sarà sempre un rapporto speciale ed è per questo che stasera, prima della partita con il Genoa, lo speaker dell'Olimpico ha voluto salutarlo. "Roma non dimentica", ha detto prima di chiamare il suo nome.I tifosi della Roma si sono alzati in piedi e lo hanno applaudito a lungo. Lui, emozionato, ha salutato e ricambiato più volte. Applausi anche al momento della lettura delle formazioni. Prima della partita, infine, lungo abbraccio tra Strootman e De Rossi.