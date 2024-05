Strootman riabbraccia De Rossi: il bel gesto prima di Roma-Genoa

Kevin Strootman non ha dimenticato la Roma e i tifosi della Roma non hanno dimenticato Kevin Strootman. Il centrocampista olandese, accolto da un'ovazione quando lo speaker ha scandito il suo nome, si è concesso qualche istante prima del calcio d'inizio della sfida del suo Genoa contro i giallorossi per correre verso il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi.