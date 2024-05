De Rossi, il bel gesto con Strootman: lo manda sotto la curva Sud e lui scoppia a piangere!

ROMA - La Roma batte il Genoa all'Olimpico grazie al gol di Lukaku . Al triplice fischio hanno fatto festa i giallorossi, ora certi del sesto posto e ancora con qualche speranza per la Champions League . Spazio anche per un momento emozionante per Kevin Strootman .

Strootman sotto la Curva: applausi e lacrime

Per il centrocampista olandese, ex Roma, è stata una partita speciale, iniziata con l'abbraccio con De Rossi. Tanta emozione anche al triplice fischio, con Strootman che è stato mandato sotto la curva per prendersi gli applausi e i cori dei tifosi. "Olè olè Kevin", si sentiva dalla Curva Sud, mentre Strootman è scoppiato in lacrime davanti all'affetto dei suoi vecchi tifosi.