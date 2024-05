Dybala entra e viene sostituito, tifosi e speaker in silenzio: cosa è successo

Dybala fuori per risentimento muscolare o scelta tecnica?

Risentimento muscolare? A quanto pare no, semplice scelta tecnica con la Roma in dieci uomini per l'espulsione di Paredes al 72'. La decisione di inserire Kristensen al posto di Dybala mentre Abraham prendeva quello di Lukaku sarebbe stata dettata dalla volontà di optare per El Shaarawy mezzala nelle battute finali del match in cui i giallorossi hanno difeso il gol di vantaggio realizzato da Lukaku al 79'. Dybala ha lasciato il campo visibilmente dispiaciuto.

De Rossi: "Dybala stava benissimo, avevo bisogno di Kristensen"

A fugare ogni dubbio a fine gara ci ha pensato De Rossi in diretta su DAZN: "Paulo stava benissimo. L'ho tolto solo per scelta tecnica. Ho optato per Kristensen per puntare su un giocatore con maggiori attitudini difensive, con cui rispondere al cambio di Gilardino che ha mandato in campo Ankeye".