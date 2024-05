Ovazioni e selfie per Dybala: i retroscena del giro di campo all'Olimpico

Sorvolando su quello che è successo nel secondo tempo di Roma- Genoa (entra, si vede che non è al 100%, si sacrifica e corre , poi viene sostituito) c'è una cosa su cui la società rifletterà in vista della nuova stagione: i romanisti sono innamorati pazzi di Paulo Dybala. Si capisce dal pre partita, si capisce dalle migliaia di maglie con il numero 21 e si capisce anche dai figli e dai nipoti dei calciatori: tutti gli chiedono un selfie , in tantissimi hanno la sua t shirt. Un amore infinito. Quando Dybala si alza e si scalda l'Olimpico applaude ed è impossibile non pensare a quello che succedeva qualche anno fa con Totti.

Dybala e la festa finale, cosa è successo

Quando lui, all'inizio, non si vede in campo per la festa finale scatta l'allarme perché Dybala fa sempre notizia. Croce e delizia dell'essere una stella. Solo che era andato a mettersi una tuta, niente di più, niente di meno: Paulo in campo con i compagni saluta i tifosi, con lui ci sono famiglia e amici, non si sottrae ai selfie e si improvvisa pure fotografo per Azmoun. Se questa sia stata o meno la sua ultima partita all'Olimpico lo dirà solo il tempo, ma senza dubbio Dybala e i Friedkin una cosa dovranno tenerla a mente: trovare un amore così, altrove, non sarebbe facile.