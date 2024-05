Pagelle Roma: Svilar salva, assist El Shaarawy, air Lukaku

De Rossi (all.) 6

La Roma fa fatica, lui la sveglia con gli ingressi di El Shaarawy e Dybala che ravvivano la squadra. Non può essere soddisfatto della prestazione, ma la Roma è sesta matematicamente ed è quello che conta. Ora deve fare il tifo in Europa per l’Atalanta e sperare che chiuda quinta in campionato.

Svilar 7

Salva la Roma nel recupero con una parata strepitosa.

Celik 6

Spinge sulla fascia, è dinamico e crea anche qualche buona opportunità. Attento anche nelle battute finali.

Llorente 6

Protegge senza troppe difficoltà.

N’Dicka 6,5

Si immola nei tentativi dei liguri e riesce a difendere con attenzione sugli avversari. Senza Mancini guida lui la difesa.

Angeliño 7

La Roma gioca prevalentemente dalla sua parte, lui ha buona corsa e un ottimo piede e crea occasioni pericolose con cross in area.

Mancini (36’ st) sv