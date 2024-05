Roma, la Curva Sud lancia un biglietto a Mancini: il messaggio da brividi

ROMA - L'ultima in casa davanti al proprio pubblico la Roma l'ha chiusa nel migliore dei modi, vincendo. L'1-0 firmato da air Lukaku stende il Genoa e regala un'ultima notte di gioia all'Olimpico, ancora una volta strapieno e ricco d'affetto per i suoi beniamini in campo e per De Rossi. A fine gara l'abbraccio tra squadra e pubblico è stato lungo e sentito, e in quei momenti la Curva Sud ha lanciato il suo messaggio personale a Gianluca Mancini, diventato riferimento in campo e idolo per i tifosi sugli spalti.