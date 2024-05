Lukaku e la frase in dialetto dedicata ai tifosi della Roma che scatena i social

Lukaku: "Impressionato dall'Olimpico, esperienza molto bella a Roma"

"Sono sempre stato impressionato dallo stadio Olimpico, - ha ammesso Lukaku - quando noi entriamo in campo al riscaldamento sentiamo già il sostegno dei tifosi e questo ti dà uno stimolo in più per fare meglio. Sai che la squadra è importante per la gente di questa città e come calciatore rappresenti l'intera città, è un'esperienza molto bella. I tifosi romanisti sono speciali, è molto bello vivere il loro sostegno". Una carriera costellata di successi e delusioni, tra Italia, Inghilterra e nazionale belga: "È la storia della mia carriera, è successo tante volte di provare delle delusioni, ma sono sempre tornato più forte di prima. Quando arrivano so di dover lavorare di più". Nel salutare i supporters della Roma, Lukaku ha dedicato un messaggio in perfetto dialetto romano a tutto il popolo giallorosso: "Bella rega, Daje Roma daje".