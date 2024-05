Mourinho, selfie e sorrisi con Maicon: "Sempre il migliore..."

Mourinho, selfie e sorrisi con Maicon

Per lo 'Special One' abbracci anche con Pandev, Rivaldo, Stoichkov e un altro ex Roma come lui. Si tratta di Maicon, che con Mourinho fu protagonista dello storico 'Triplete' nel 2010 con l'Inter e in giallorosso giocò invece per tre stagioni dal 2013 al 2016. "Sempre il miglior terzino destro del mondo", ha scritto Mourinho in una storia Instagram per accompagnare lo scatto che lo ritrae insieme all'ex calciatore brasiliano oggi 42enne.