Roma, i tifosi a Empoli sono uno spettacolo: in 3500 a campionato finito

Di questa - complicata - stagione romanista si ricorderanno soprattutto due trasferte: i 25' minuti di Udine, con oltre 200 eroi arrivati in Friuli in mezzo alla settimana, e i 90' di Empoli. Al Castellani, stasera, ci sono oltre 3500 tifosi tra settore ospiti e tribuna: una marea per una partita di domenica sera che non ha valore per la Roma. I giallorossi sono sesti, giocheranno il prossimo anno in Europa League e se c'era un mezza speranza di Champions dipendeva dall'Atalanta, non certo dalla sfida di Empoli. Per i toscani vale un campionato, per i giallorossi no e allora vedere 3500 romanisti cantare Roma, Roma, Roma e tutti i cori della curva Sud non può che avere un valore. La base e il vertice da cui ripartire la prossima stagione.