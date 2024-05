La Roma vola in Australia: la scelta su Dybala e i nazionali

La stagione della Roma si è appena conclusa, ma manca un'ultima partita prima di pensare solo all'estate, al mercato e alla prossima annata. Non è una gara ufficiale ma l'amichevole in programma venerdì alle ore 13 italiane, le 19 locali, all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Avversario di turno sarà il Milan con Bonera in panchina dopo l'addio di Pioli.

I convocati di De Rossi per l'amichevole col Milan

De Rossi ha appena comunicato l'elenco dei convocati per la partita. Diverse assenze, come i Nazionali, uno su tutti Pellegrini, mentre in attacco c'è Paulo Dybala (che non andrà in Copa America). Ecco l'elenco completo dei 22 convocati:

Portieri: Boer, Kehayov, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angelino, Feola, Mirra, Litti.

Centrocampisti: Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli.

Attaccanti: Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.