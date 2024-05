Roma, che coincidenza: il 28 maggio 2017 Almaviva con Totti, oggi parte con De Rossi

Almaviva: da Totti alla partenza con De Rossi

Sette anni dopo Mattia è pronto a fare la prima trasferta con la Roma dei grandi. Partenza per Perth, dove la squadra di De Rossi affronterà il Milan in amichevole. Esordio tra i grandi in vista (anche se non è un match ufficiale) con la maglia che indossa fin da bambino. De Rossi, senza in nazionali, ha aggiunto molti giovani nella lista per raggiungere il numero legale per disputare la gara. Non i ragazzi della Primavera, impegnati nel derby in semifinale scudetto, ma quelli dell’Under 18. In tanti sperano di mettersi in mostra. Uno su tutti: Almaviva nel segno di Totti.